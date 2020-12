Vem aí mais um episódio de “Como é que o Bicho Mexe?”

Bruno Nogueira anunciou esta segunda-feira através das redes sociais que vai fazer um episódio de “Como é que o Bicho Mexe?” no dia 25 de dezembro, às 23 horas.

“A prenda possível”, escreveu o comediante no Instagram.

“Como é que o Bicho Mexe?” fez sucesso durante a quarentena no início do ano, quando Bruno Nogueira decidiu fazer diretos no Instagram, com alguns convidados bem conhecidos de segunda a sexta, sempre à noite.