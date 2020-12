União Europeia aprova vacina da Pfizer e da BioNTech contra a covid-19

Horas depois de a Agência Europeia do Medicamento ter aprovado a utilização da vacina da Pfizer e da BioNTech, a União Europeia autorizou a distribuição da vacina contra o novo coronavírus.

A notícia foi avançada por Ursula Von der Leyen na sua conta oficial de Twitter, que confirmou que a vacina irá ser distribuída por todos os Estados-membros "ao mesmo tempo e nas mesmas condições". Marta Temido avançou, esta segunda-feira, que a vacina começará a ser distribuída em Portugal no próximo dia 27 de dezembro.

De acordo com o parecer da Agência Europeia do Medicamento, a vacina "apresenta mais benefícios do que riscos" no que diz respeito à segurança contra a doença. Segundo a responsável da agência, a decisão "é válida para os 27 Estados-membros, ao mesmo tempo" e representa "um passo significativo em frente na luta" contra a pandemia.