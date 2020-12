Casal só tem relações sexuais no Natal: "Este é o melhor dia do ano, porque não torná-lo ainda mais especial?"

Jen Stephens não tem de perder tempo a pensar no que oferecer ao seu marido no Natal. Todos os anos, a prenda da jovem natural de Manchester é a mesma: relações sexuais.

A mulher disse, em entrevista à revista Fabulous, do jornal The Sun, que só tem relações sexuais com Rob uma vez por ano. "Parece de loucos, mas resulta connosco. O facto de termos definido o dia de Natal, como dia em que temos relações, tornou-nos num casal mais forte. Faz com que nos queiramos mais um ao outro", disse, explicando que sente que o marido valoriza mais o ato sexual por só acontecer uma vez ao ano. "Estamos satisfeitos por apenas nos beijarmos e abraçarmos no resto do ano", acrescenta.

Apesar de só terem sexo uma vez por ano, o jovem casal teve uma filha, que foi concebida no Natal passado, a última vez que dormiram juntos. "Este é o melhor dia do ano, porque não torná-lo ainda mais especial desta forma?", questionaram, em tom de brincadeira.