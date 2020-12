Reino Unido ultrapassa os dois milhões de contágios

O número elevado de infeções é atribuído à nova variante do novo coronavírus encontrada no Reino Unido, considerada até 70% mais contagiosa, o que levou mais de 30 países a cancelar voos com o país.

Nas últimas 24 horas foram registados mais 33.364 casos do novo coronavírus no Reino Unido, um dos números diários de infeções mais elevados confirmados no país. No total já foram infetadas mais de dois milhões de pessoas no país liderado por Boris Johnson - 2.073.511 casos.

Foram ainda confirmados mais 215 óbitos por covid-19 esta segunda-feira, elevando o número de vítimas mortais no país para 67.616.

