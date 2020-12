António Costa sobre a vacina: "Portugal está preparado"

O primeiro-ministro confirmou esta segunda-feira no Twitter que a vacinação contra a covid-19 em Portugal vai começar no dia 27 de dezembro, no domingo. António Costa garantiu ainda que “Portugal está preparado”.

“A vacinação contra a #COVID19 terá início no domingo, dia 27. Tal como previsto, as primeiras vacinas serão administradas a profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes com covid”, escreveu o chefe do Governo na rede social.

Adiantando que esteve hoje numa reunião da task force do plano de vacinação por videoconferência, o primeiro ministro garantiu que “Portugal está preparado” e que “a vacina é segura e facultativa” e um “meio fundamental para vencer o vírus”.