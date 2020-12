Marcelo continua folgado e Ana Gomes descola de Ventura

Com o quadro de candidatos finalmente definido – depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter anunciado na pastelaria Versalhes de Belém a candidatura a um segundo mandato –, um estudo especial da Eurosondagem-Associação Mutualista Montepio para este jornal garante-lhe uma folgada vantagem sobre todos os demais concorrentes e a inequívoca reeleição à primeira volta, tal como aconteceu com todos os seus antecessores eleitos para o cargo após o 25 de Abril.

A sondagem, realizada nesta semana, coloca o Presidente em exercício com 62,3% das intenções de voto dos portugueses (na projeção da Eurosondagem, para um resultado bruto de 49,5%).

Já a candidata socialista Ana Gomes surge pela primeira vez nestes estudos especiais da Eurosondagem sobre as presidenciais do próximo dia 24 de janeiro numa clara segunda posição, descolando e distanciando-se do candidato do Chega, André Ventura. Ana Gomes, que no estudo realizado em novembro estava lado a lado com Ventura – somando ambos 10% das intenções de voto –, tem agora quase três pontos de vantagem (13,3% da socialista contra 10,5% do líder do Chega) na projeção da Eurosondagem.

Já a reincidente candidata bloquista Marisa Matias continua longe do resultado conquistado nas urnas há quatro anos (10,13%), não chegando aos 7% (6,7%), ainda assim mantendo-se claramente à frente do comunista João Ferreira (5%) e do liberal Tiago Mayan Gonçalves (2%).

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem para o jornal O SOL, o Porto Canal, Açoreano Oriental, Correio do Minho, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, D.N. Madeira, Diário de Viseu, Oeiras Actual (C.M.Oeiras), e o Setubalense com o patrocínio da Associação Mutualista Montepio, de 15 a 18 de Junho a de 2020. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas.

Amostra estratificada por Região, e aleatória no que conserve ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 1220 tentativas de entrevistas e, destas, 148 (12,1%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. .Foram validadas 1072 entrevistas. O erro máximo da Amostra é de 2,9%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social.. Lisboa, 19 de junho de 2020 O Responsável Técnico da Eurosondagem Rui Oliveira Costa