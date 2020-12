Tony Carreira sobre morte da filha: "Se um dia te acontecer alguma coisa eu morro! E morri"

Tony Carreira reagiu publicamente esta segunda-feira pela primeira vez à morte da filha, nas redes sociais. “Foram tantas vezes que eu disse à Sara: Se um dia te acontecer alguma coisa eu morro! E morri”, escreveu o cantor na legenda que de uma fotografia onde aparece junto à filha, que publicou no Instagram.

“Agradeço cada mensagem de apoio e carinho que recebi e todas as homenagens prestadas à minha princesa”, diz ainda.

Recorde-se que Sara Carreira morreu aos 21 anos num acidente de viação na A1, em Santarém, no dia 5 de dezembro. A jovem estava com o namorado, Ivo Lucas, que se encontra hospitalizado. Quando soube do trágico acidente, Tony Carreira estava no Algarve.

“Não há palavras que possam expressar a saudade e a dor que sinto… Saudade e dor que viverão comigo até ao meu último suspiro!”, escreveu.

Leia em baixo a mensagem completa do cantor sobre a morte da filha: