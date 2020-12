Efemérides de 22 de dezembro

1859 Foram aprovados há 161 anos os estatutos da Companhia Real dos Caminhos-de-Ferro portugueses, antecessora da CP – que depois de conversas iniciadas antes, na década de 1840, lançou as obras de primeira linha, a do Carregado, em 1853, e inaugurou-a em 56.

1894 O capitão Alfred Dreyfuss (1859-1945) foi julgado e condenado por traição há 126 anos, por um tribunal marcial anti-semita francês, levando a uma reacção contrária, cujo ponto alto seria o célebre J’Acuse, de Zola.

1905 Insurreição dos operários de Moscovo, há 115 anos – embora espontânea e aparentemente sem direcção, foi um autêntico antecedente da Revolução de 1917, pela forma rápida com que se espalhou a toda a Rússia..

1956 Final da Guerra do Suez, que começara com a declaração de guerra ao Egipto por Israel com o apoio de França e da Inglaterra por causa da utilização do Canal, verificando-se há 64 anos o abandono das últimas tropas anglo-francesas de Port-Said.

1963 O incêndio do navio de cruzeiro grego Lakonia, na Madeira, há 57 anos, causou a morte de 150 pessoas, e coincidiu com o primeiro concerto dos Beatles, que dominariam esta década de 60, em Liverpool.

1983 Tomou posse há 34 anos a Alta Autoridade contra a Corrupção, presidida pelo militar de Abril e antigo ministro da Administração Interna (de Soares e Pintasilgo) Costa Braz (1934-2019), cargo que exerceu até 1993 (extinção da Entidade).

1990 O sindicalista Lech Walesa (n.1943) tomou posse como Presidente da Polónia, sendo o primeiro eleito pelo voto popular, há 30 anos, exercendo o cargo até 95, num curto período democrático da Polónia moderna.

1994 Foi definido há 26 anos pelos dirigentes europeus o dia 27 de Março seguinte (1995) para a entrada em vigor do Acordo Schengen.

2004 Os arquivos de imagem da RTP passaram há 16 anos para a propriedade do Arquivo Nacional de Imagens em Movimento da Cinemateca Portuguesa, por decisão do Governo de Pedro Santana Lopes, precisamente no dia em que Sampaio tomou a decisão de o demitir e convocar novas eleições para Fevereiro seguinte.

2010 O então Presidente de Estados Unidos, Barack Obama (n.1961, em funções entre Janeiro de 2009-17), assinou há 10 anos uma Lei que abolia outra de 1993 que proibia os homossexuais declarados de servirem no Exército.

2016 O Conselho de Ministros aprovou há 4 anos a proposta de lei que cria um novo regime sobre plataformas electrónicas de transporte individual, como a Uber, advogando que esta trará benefícios para trabalhadores e clientes.

2018 Um tsunami provocado pelo vulcão Anak Krakatau deixou há 2 anos pelo menos 437 mortos nas ilhas indonésias de Java y Sumatra