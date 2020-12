Homem sem carta de condução foge à GNR em automóvel furtado

Um homem, de 33 anos, foi detido pela GNR, no passado dia 18 de dezembro, pelos crimes de condução ilegal e condução perigosa na freguesia de Beduíno, concelho de Estarreja. Foi ainda recuperado um veículo furtado.

Em comunicado, a força de segurança revela que no decorrer de uma ação de patrulhamento na A29, os militares verificaram que um veículo circulava sem seguro de responsabilidade civil. “Ao tentar abordá-lo, o condutor do veículo colocou-se em fuga, realizando manobras perigosas por diversas vezes, no intuito de despistar os militares e colocando ainda em causa a segurança dos demais utentes da via”.

Segundo a GNR, no decorrer da ação, o condutor do veículo acabaria por se despistar. Foi prestado auxílio aos dois ocupantes do veículo, que não necessitaram de qualquer assistência médica.

No decorrer das diligências policiais, verificou-se ainda que o condutor não possuía habilitação legal, e apurou-se que a viatura tinha sido furtada na área de Vila Nova de Gaia.

“Para além disso, o segundo ocupante tinha na sua posse oito doses de cocaína, tendo sido elaborado o respetivo auto de contraordenação”, revela a mesma nota.

O detido foi constituído arguido e presente ao Tribunal Judicial de Estarreja.