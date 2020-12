Preços da habitação desaceleram para 7,1% no terceiro trimestre

No terceiro trimestre deste ano, o crescimento dos preços das casas voltou a abrandar, à semelhança do que já tinha acontecido no trimestre anterior. Assim, nesse período, o Índice de Preços da Habitação (IPHab) registou um crescimento de 7,1% em termos homólogos, um valor 0,7 pontos percentuais abaixo do observado no trimestre anterior.

Os dados são do Instituto Nacional de Estatística que revela que, neste terceiro trimestre de 2020, “as habitações existentes registaram uma taxa de variação dos preços de 7,4%, superior à das habitações novas (5,8%)”.

Diz ainda o gabinete de estatística que, em relação ao segundo trimestre deste ano, o IPHab cresceu 0,5%. Por categoria, os preços dos alojamentos existentes registaram um aumento de 0,6%, acima do observado nos alojamentos novos (0,1%).

O número de negócios fechados contou com uma recuperação. Entre julho e setembro de 2020 foram transacionados 45 136 alojamentos, número que representa uma taxa de variação homóloga de -1,5% e um crescimento de 35,1% face ao trimestre anterior.

Neste trimestre, o valor das habitações transacionadas atingiu aproximadamente 6,8 mil milhões de euros, valor 4,4% superior a igual período do ano passado. Segundo o INE, agosto foi o mês com o maior crescimento do valor das transações: 7,3%. Seguem-se os meses de setembro (4,5%) e julho (2,1%).