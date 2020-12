António Costa diz que está "bem e sem sintomas"

A respeitar as indicações da Direção-Geral da Saúde (DGS), António Costa já está “há quase uma semana a trabalhar em isolamento profilático”.

Na rede social Instagram, Costa publicou uma foto a trabalhar no seu computador com máscara e afirma que está “bem e sem sintomas” e que por isso, irá comandar a partir de São Bento, a reunião do Conselho de Ministros desta terça-feira.

O primeiro-ministro já não é único membro do Estado em isolamento profilático. A ministra do Trabalho Ana Mendes Godinho esteve em contacto com um caso positivo de covid-19 e vai ficar isolada até dia 01 de janeiro.