Kim Kardashian vai dar 500 dólares a 1.000 pessoas este Natal

Kim Kardashian surpreendeu os fãs ao anunciar que este Natal vai dar 500 dólares, cerca de 409 euros, a 1000 pessoas.

"Olá pessoal! É a época mais maravilhosa do ano", começou por dizer a empresária, num comunicado partilhado no Twitter.

"Sei que 2020 tem sido muito difícil para as pessoas que estão com dificuldades e preocupadas sobre como irão pagar a renda, pôr comida na mesa ou um presente de Natal debaixo do pinheiro para os filhos", acrescentou. "Quero espalhar amor e enviar 500 dólares a 1000 pessoas", revelou.

Kim Kardahian pediu aos fãs que respondessem à publicação para se habilitarem ao prémio. Os fãs mostraram-se agradecidos e elogiaram a iniciativa da socialite.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd