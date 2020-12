Paramédico reanima elefante bebé numa estrada na Tailândia | VÍDEO

O vídeo ficou viral nesta segunda-feira e mostra o paramédico Mana Srivate a salvar um elefante bebé, depois de ter sido atropelado por uma mota, na província de Chanthaburi, na Tailândia, país que é conhecido por ter muitos elefantes.

O paramédico estava a passar pela estrada, acompanhado por um grupo de paquidermes, quando o animal estava inconsciente no chão. “O meu instinto é salvar vidas mas estava preocupado o tempo todo, porque dava para ouvir a mãe e outros elefantes ali perto a chamar pelo bebé”, contou à agência Reuters.

Com base no do que conhece sobre o corpo humano e também em vídeos que assistiu na internet, Mana Srivate conseguiu salvar o animal. "Quando o elefante se levantou quase que chorei”, admite o paramédico.

O elefante foi levado para um local para ser observado e depois de ser examinado pôde voltar à sua mãe e aos restantes membros do grupo.

Veja aqui o vídeo onde pode ver o elefante a ser reanimado e ainda o momento em que o mesmo se levanta novamente.