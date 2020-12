Noivo de Sharapova é um dos melhores amigos dos príncipes William e Harry

Recentemente, Maria Sharapova utilizou as redes sociais para revelar que está noiva de Alex Gilkes, depois de quase dois anos de namoro.

Ao contrário da ex-tenista, que chegou a ser a número um do mundo, o empresário britânico, de 41 anos, é mais reservado. Contudo, relaciona-se com algumas das pessoas mais influentes do Reino Unido.

Gilkes, que namora com Sharapova desde outubro de 2018, é filho de um dermatologista e estudou no prestigiado Eton Colegge, onde conheceu os príncipes William e Harry e de quem se tornou bom amigo. O empresário, que é um dos fundadores da casa de leilões online Paddle8, foi mesmo um dos convidados do casamento dos duques de Cambridge e James Middleton, irmão mais novo de Kate, foi um dos primeiro a felicitá-lo pelo noivado com a ex-tenista.

Ainda assim, a sua ligação à família real britânica vem de várias partes. Este será o segundo casamento do empresário que, em 2012, se casou em Veneza com a estilista Misha Nonoo, uma das melhores amigas de Meghan Markle, a atual esposa do príncipe Harry, e que foi considerada a chave do relacionamento da ex-atriz com o príncipe.

No primeiro casamento de Gilkes esteve presente o irmão de Kate, mas também a princesa Beatriz e a princesa Eugenie. O casal separou-se em 2016 e Gilkes parece estar agora pronto para dar um novo passo na sua relação com Sharapova, que terminou a sua carreira em fevereiro deste ano.