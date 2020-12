PJ detém homem que tentou matar a mulher. Vítima está em estado muito grave

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 54 anos, pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, em Arouca.

A autoridade revela esta terça-feira, em comunicado, que os factos ocorreram na tarde do dia 20 deste mês, num contexto de violência doméstica e no decurso de um processo de separação. O homem agrediu a mulher com um objeto corto-contundente, na morada de família.

A vítima encontra-se hospitalizada em estado muito grave.

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.