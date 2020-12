Mulher americana encontra teste à covid-19 de alguém ao abrir encomenda

No estado de Illinois, nos Estados Unidos, uma mulher encomendou bandeiras para o jardim da sua avó e ao abrir o pacote, descobriu uma amostra do teste à covid-19 de alguém. A cadeia de lojas Kohl’s já está a investigar o caso.

Andrea Ellis estava a embrulhar prendas de Natal na casa da sua tia, em East Moline, em Illinois, quando abriu a encomenda de bandeiras que tinha feito há semanas da loja Kohl’s, de acordo com o The Quad City Times.

“Puxei as bandeiras e disse à minha tia: ‘Olha como são fofas’ ”, disse ela. De seguida, “notei algo no fundo do envelope e tirei para fora. Era uma bolsa de risco biológico que continha uma amostra de teste à COVID-19 de alguém”, contou ao jornal americano.

Segundo o chefe da polícia de East Moline, Jeff Ramsey, Ellis ligou para a polícia que encaminhou esta questão ao departamento de saúde do condado de Rock Island.

Em declarações à Association Press, a chefe de operações do departamento de saúde de Rock Island, Janet Hill, disse que a bolsa de risco biológico foi levada no fim de semana e que parece conter um cotonete nasal usado e as informações de uma pessoa do estado de Virgínia. A responsável entrou em contacto com as autoridades de saúde desse estado para descobrir se a amostra ainda era viável. “Nunca ouvi falar de nada parecido”, afirmou Hill. “Eu quero que esta pessoa saiba que o seu teste não foi avaliado”.

A cadeira de lojas Kohl’s emitiu um comunicado nesta segunda-feira a lamentar-se pela “experiência muito incomum e inexplicável” e ainda explicou que a encomenda de Ellis foi transportada por um “fornecedor externo” e não diretamente pela cadeia de lojas americana. A empresa já está a investigar o caso, mas recusou-se a contar mais detalhes, incluindo o nome do fornecedor.