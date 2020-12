Ator francês Claude Brasseur morre aos 84 anos

O ator francês Claude Brasseur morreu, esta terça-feira, aos 84 anos, segundo declaraçõe da agente do artista, que participou em mais de 100 filmes, à AFP. Brasseur é conhecido por ter protagonizado filmes como O Fio do Horizonte, do portuguese Fernando Lopes, e foi premiado por filmes como As Belas Mulheres dos Outros e Guerra entre Polícias.

"Claude Brasseur morreu em paz e serenidade cercado pela sua família. Ele não foi vítima do covid. Claude Brasseur será enterrado em Paris, de acordo com as regras sanitárias e irá descansar ao lado de seu pai [o ator Pierre Brasseur], no cemitério Père-Lachaise", disse Elisabeth Tanner.

O ator tinha uma carreira com mais de seis décadas. A sua última participação no grande ecrã foi no filme de 2018 Assim Não Vais Longe.