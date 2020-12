5G. Condições do leilão “não puxam por novo investimento”

Para o presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), as condições do leilão 5G não puxam por novo investimento e espera que a situação se resolva. “O ecossistema está preocupado com o tema do 5G, de não correr bem, porque em todos os momentos em que as telecomunicações portuguesas foram chamadas a participar, colocando o país na linha da frente nas novas revoluções tecnológicas, fê-lo”, disse Rogério Carapuça.

E lembrou: “Portugal é considerado hoje como um dos países mais inovadores nestas áreas. Estando a liderar o comboio, não podemos agora com o 5G perder essa capacidade de liderar, sobretudo numa mudança tecnológica que é bastante disruptiva”.

De acordo com a Anacom, a primeira fase da licitação de frequências reservada a novos entrantes, que arrancou esta terça-feira, e gerou cerca de 49 milhões de euros. No total, houve seis rondas pela atribuição de quatro lotes.

Estas críticas surgem depois de as operadoras terem feito várias críticas em relação a este dossiê. A Altice Portugal referiu que não “tem muito mais a acrescentar” sobre o processo do 5G (quinta geração), “a menos que haja alguma alteração significativa” em termos de regras do leilão. “Atendendo à continuação do cenário de ausência de diálogo, bem como à inflexibilidade constante da Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações], agora devidamente suportada pela tutela do setor, acreditamos que já dissemos publicamente, e nos fóruns competentes, aquelas que são as nossas preocupações, a nossa indignação, bem como os resultados prováveis de todo este processo e as suas consequências devastadoras”, disse a operadora.

Também a Vodafone Portugal pediu à comissão parlamentar de Economia que fiscalize o regulamento do leilão 5G e impeça que o regulador Anacom se converta num quarto poder “legislo-administrativo”. De acordo com Mário Vaz, “estamos perante uma situação crítica em que as condições de atribuição das frequências terão um efeito totalmente contrário ao preconizado pela Estratégia Nacional para o 5G”, apontou o presidente executivo da Vodafone Portugal, realçando que “esta é a última oportunidade de inverter a apatia nacional” neste âmbito.

Já o presidente executivo da NOS garante não ter dúvidas sobre a “ilegalidade” das regras para o leilão do 5G aprovadas pelo regulador. E defende que, esta operação vai levar à substituição dos atuais operadores “por empresas espanholas”.