Suspeito de disparar contra dois GNR morre em tiroteio no Seixal

Dois militares da GNR foram baleados esta terça-feira junto ao Intermarché de Fernão Ferro, no concelho do Seixal. Numa troca de tiros, o homem que terá disparado contra ambos os guardas acabou por morrer, segundo um comunicado de imprensa da GNR. Com o suspeito, estava uma mulher, que ficou com ferimentos ligeiros.

A GNR esclarece que os agentes pertencem ao Núcleo de Investigação Criminal de Almeirim de Santarém e estavam numa operação de vigilância a um grupo suspeito quando foram baleados. A abordagem ao grupo deu-se na sequência do cumprimento de um mandado de detenção.

Segundo a mesma fonte, um homem foi ainda detido por resistência e coação.

O alerta foi registado às 18h22. Um dos elementos foi ferido no abdómen, encontrando-se em estado grave, e foi transportado para o Hospital do Barreiro; outro sofreu ferimentos numa perna.

Segundo o Correio da Manhã, a PJ está no local a recolher indícios e o trânisto naquela estrada, que liga o Seixal ao Barreiro, foi cortado.

Tiroteio em Fernão ferro... pic.twitter.com/4OPxqLA68m — Tiago Teixeira (@TiagoTe02468741) December 22, 2020

atualizado às 20h41