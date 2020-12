Quer receber declarações de amor de famosos? Agora tal é possível com "Amor de Quarentena"

Cláudia Vieira, Ricardo Pereira, Rita Pereira e Reynaldo Gianecchini podem atuar como os seus ex-namorados nesta experiência audiovisual através do envio de mensagens via WhatsApp.

"Um antigo amor volta a procurar-te em tempos de isolamento. Ouves sua voz e a reconheces; de alguma maneira estranha, faz-te companhia. Todos os dias, recebes novas mensagens de voz e texto, algumas fotos, vídeos e canções, que são como pistas a seguir para revisitar um amor do passado. Tu escolhes a voz que te guiará nesta viagem". É esta a narrativa de "Amor de Quarentena", a experiência audiovisual, com o custo de 9 euros, através da qual qualquer pessoa pode receber conteúdos exclusivos criados pelos atores Cláudia Vieira, Rita Pereira, Ricardo Pereira e Reynaldo Gianecchini.

Para tal, o comprador deve escolher o artista com quem deseja viver a experiência e a data na qual pretende receber a primeira mensagem. Deste modo, durante 13 dias seguidos, receberá mais de 60 mensagens no seu WhatsApp. Ao inserir os dados, aquando da compra, deve assegurar-se de que a pessoa que receberá a oferta tem a aplicação da plataforma instalada.

"É um projecto super inovador, actual e intimista. Vivam comigo este momento único e deixem-me ser só vossa nesses dias. PS- Fica a dica que isto é uma óptima prenda de Natal, barata, não precisam sair de casa para a comprar e a pessoa não vai receber só no dia 25 e abrir ali. O Natal de quem recebe irá durar 13 dias", escreveu Rita Pereira no Instagram. A seu lado, Ricardo Pereira, na mesma rede social, partilhou "É uma aventura Teatral que vai acontecer por WhatsApp e para aderirem é só ir a Ticketline e comprarem o vosso bilhete e escolherem entre todos qual querem seguir e passam a partir daí a receber mensagens nossas durante 13 dias como se fosse um ex namorado/a numa troca de mensagens de voz carregadas de sentimentos e emoções e muito Amor, além de músicas e fotos de lugares especiais!!!".