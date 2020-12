Mais de 50 municípios distinguidos

A Altice Portugal e ABAE distinguiram mais de 50 municípios com o galardão Bandeira Verde ECOXXI. O projeto visa galardoar anualmente os municípios e bienalmente as freguesias com as melhores práticas de sustentabilidade, segundo um conjunto de indicadores.

Já são conhecidos os municípios vencedores do galardão Bandeira Verde ECOXXI 2020, um projeto único em Portugal que une a Associação Bandeira Azul da Europa e a Altice Portugal, através do MEO, e que visa galardoar anualmente os municípios e bienalmente as freguesias com as melhores práticas de sustentabilidade, de acordo com um conjunto de indicadores.

Após analisar as mais de 60 candidaturas provenientes de todas as regiões do país, a Comissão Nacional ECOXXI, composta por 57 elementos de um total de 34 instituições, elegeu os municípios que se destacaram pelas suas melhores práticas de sustentabilidade segundo 21 indicadores e 71 subindicadores nas áreas ambiental, social e económica, e que este ano inclui pela primeira vez indicadores específicos no âmbito das Alterações Climáticas e Saúde e Bem-Estar.

Numa cerimónia que decorreu na quarta-feira em formato online, João Epifânio, administrador da Altice Portugal para o segmento de consumo, partilhou que «é com grande orgulho que o MEO vê hoje a Bandeira Verde a ganhar vida em mais de 50 municípios portugueses, num projeto único que estimula o desenvolvimento sustentável dos territórios. É também uma enorme satisfação fazer esta caminhada ao lado da ABAE, que tem sido um parceiro de excelência na promoção do que de melhor se faz no nosso país no âmbito da sustentabilidade».

Também José Archer, presidente da ABAE, afirmou que «o ECOXXI vem possibilitar um instrumento de medida para este percurso de longo prazo, medindo o progresso que cada território e comunidade faz no caminho da sustentabilidade». O responsável defende ainda que «a Bandeira Verde é cada vez mais o símbolo que reconhece exatamente este progresso, e por isso quero dar os parabéns a todos os municípios que hoje a conquistaram, e deixar um desafio para o futuro: que possamos continuar a cobrir o nosso país com mais bandeiras verdes e, todos juntos, a contribuir para um país mais sustentável».

O Programa ECOXXI existe desde 2005 pelas mãos da Associação Bandeira Azul da Europa e integrou, em 2020, um novo conceito agregador, Bandeira Verde, em parceria com o MEO. Sob o mote «Faz do verde a tua bandeira», este posicionamento simboliza o triunfo do Planeta através de um movimento que visa reconhecer e premiar as melhores práticas de sustentabilidade das freguesias (Eco-Freguesias XXI), municípios (ECOXXI) e destinos turísticos (Green Destinations).

O apoio a este projeto vem reforçar o posicionamento do MEO enquanto marca de causas e materializar a aposta da Altice Portugal na área da Responsabilidade Social e Sustentabilidade. O projeto conta ainda com o apoio de uma dezena de parceiros.

Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, não tem dúvidas que esta parceria com a ABAE «materializa aquilo que é a nossa aposta na Sustentabilidade como um dos pilares-chave da estratégia da Altice Portugal». O CEO diz ainda que a empresa acredita «que através deste projeto estamos a estimular o desenvolvimento dos territórios e a inspirar os municípios a ambicionarem mais para o bem-estar das suas pessoas e do seu património, assim como para o desenvolvimento sustentável dos seus concelhos e, consequentemente, do nosso país».

Os elogios a esta iniciativa estendem-se ao Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local. «As boas iniciativas são aquelas que são especialmente relevantes nos territórios, que têm uma linha de compromisso enorme com um conjunto de metas em prol do clima, da sustentabilidade ambiental, e acima de tudo em prol da motivação das pessoas e das comunidades». O secretário de Estado deixa ainda uma palavra aos autarcas pelo empenho e garante que «estas medidas descentralizadas pelas autarquias fazem todo o sentido, e por isso quero saudá-los, assim como às parcerias que fomentam nos seus territórios, porque juntos se tornam verdadeiros agentes de mudança e verdadeiros agentes do ‘fazer acontecer’».

Já Inês dos Santos Costa, Secretária de Estado do Ambiente, defende que «ser sustentável não é um milagre no cruzamento entre economia, sociedade e sistema natural. É ter um sistema socioeconómico em equilíbrio com o sistema que o envolve e do qual extrai aquilo que necessita para se suster, e hoje não existe esse equilíbrio». Para a governante, projetos como este «podem sem dúvida puxar por esta visão, e por isso saúdo os municípios que tomaram essa iniciativa que ajuda a orientar este caminho, e que de uma maneira simples são um elemento que faz a diferença. Se formos juntos, certamente iremos muito mais longe».

Estratégia Sustentabilidade na Altice Portugal

A sustentabilidade sempre foi uma prioridade da Altice Portugal, sendo um dos pilares intrínsecos da estratégia da empresa, a par com o investimento, a inovação, a qualidade de serviço com foco no cliente e a proximidade.

Com práticas, processos, produtos e serviços inovadores, que vai desenvolvendo, transformando e aperfeiçoando, ouvindo as pessoas, parceiros, empresas e stakeholders em geral, a Altice Portugal tem pautado a sua atuação por um esforço de redução dos impactos ambientais, também com as redes de nova geração para todo o país, equipamentos energeticamente eficientes, sistemas de iluminação e de climatização inteligentes.

A Altice Portugal está empenhada em, através de toda a sua cadeia de valor, dar o seu contributo para um progresso social e económico que tenha por base os princípios da sustentabilidade, que temos tido em conta em tudo o que fazemos.

Assim, a empresa tem provado a sua relevância na área da sustentabilidade com inúmeros projetos e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento sustentável do planeta, seja do ponto de vista social, económico ou ambiental. O MEO Energia; o ecossistema de soluções energéticas – reforçar a nossa oferta energética com soluções de segurança, mobilidade, monitoria, etc. –; o Unwanted Shapes – combatendo um inimigo comum dos oceanos, o plástico; a preservação de habitats – no MEO Sudoeste, com o projeto Casa da Coruja; ações de limpeza de praia – através da Fundação Altice e no âmbito do apoio ao surf; o Comité de Sustentabilidade da Altice Portugal e Gabinete dedicado à Sustentabilidade e Inclusão; o router de cortiça da Altice Labs – numa lógica de diminuição do consumo de plástico são alguns desses exemplos.