Lei da eutanásia ficará concluída em janeiro

O diploma pode chegar a Marcelo Rebelo de Sousa durante a campanha para as eleições presidenciais

Apesar de a comissão de Assuntos Constitucionais se ter reunido esta terça-feira para elaborar as votações indiciárias (indicativas) da lei da eutanásia, a reunião teve de terminar por falta de quórum, pouco tempo depois das 20h30.

Segundo disseram à Lusa parlamentares de várias bancadas, os deputados vão tentar vão tentar terminar o trabalho a tempo de o texto ser votado, na especialidade, na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias na primeira reunião do ano, a 6 de janeiro. Assim, espera-se que a votação final global seja no dia 8 do mesmo mês.

Se tal acontecer, o diploma pode chegar a Marcelo Rebelo de Sousa durante a campanha para as eleições presidenciais de dia 24.