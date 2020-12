Efemérides de 23 de dezembro

1888 Van Gogh cortou há 132 anos com uma faca a orelha esquerda depois de uma discussão com o seu amigo Paul Gaugin.

1913 Foi criada há 107 anos a Reserva Federal (Fed) dos EUA.

1954 Primeiro transplante humano foi realizado há 62 anos em Boston, EUA, pelo cirurgião Joseph Murray 1919-2012), que ganharia o Nobel da Medicina em 1990, e transplantou naquela altura um rim entre irmãos gémeos.

1989 Nicolae Ceausescu e a mulher, Elena, líderes da Roménia sovietizada, foram capturados há 27 anos, mais de um mês depois da queda do Muro de Berlim (começou a ser derrubado em 9 de Novembro anterior), no mesmo dia em que foram libertados os presos políticos do País, vindo a ser assassinados no dia do Natal seguinte.

1994 Mário Conde (n.1948), então presidente do espanhol Banesto e assim proprietário do português Totta, foi detido há 22 anos em Espanha, sob a acusação de gestão fraudulenta.

2001 O Parlamento egípcio, num grande passo de modernismo para o mundo muçulmano, aprovou há 15 anos, ainda antes da Primavera Árabe, a proibição de flagelação dos prisioneiros.

2008 O Tribunal Constitucional "chumbou" há 8 anos por unanimidade a norma do Código do Trabalho que alargava de 90 para 180 dias a duração do período experimental para a generalidade dos trabalhadores

2014 A Ucrânia, em mais um grande passo de desafio a Moscovo, renunciou há 2 anos ao seu estatuto de Estado não alinhado para entrar na NATO.

2016 A Autoridade Nacional da Aviação Civil aprovou há 3 anos a venda de 61% do capital da TAP ao consórcio privado Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman, negócio concretizado pelo anterior governo e revertido pelo atual.

2019 A Arabia Saudita condenou há 1 ano à morte 5 pessoas pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, no consulado saudita em Istambul,mas não o príncipe que é considerado o principal responsável.