Mulher fica em lágrimas depois de estranha pagar as suas compras de Natal

Uma mulher ficou extremamente emocionada depois de uma estranha pagar as suas compras de Natal num hipermercado.

Paula Fletcher, de Liverpool, em Inglaterra, contou os pormenores do gesto que a deixou em lágrimas. Tudo aconteceu quando a mulher estava na caixa do hipermercado para pagar as compras de Natal, mas a transação não foi aprovada. Paula revela que tinha as 69 libras (cerca de 75 euros) necessárias para pagar, mas acabou por bloquear o pin do seu cartão. Enquanto a mulher se apressou para resolver problema, procurando uma caixa multibanco, uma jovem entrou em cena e pagou a conta.

"Desci para desbloquear o cartão mas quando voltei a menina tinha pago”, disse a mulher ao Liverpool Echo. "Fiquei emocionada. Tive de me sentar e comecei a chorar”, acrescentou, lembrando que 2020 foi um ano difícil para todos.

Paula disse que, segundo o funcionário da caixa, foi a jovem que estava atrás de si a pagar a conta. A mulher decidiu então utilizar as redes sociais para tentar encontrar a pessoa e agradecer o gesto.

"Só quero agradecer à bela jovem que pagou as minhas compras. Eu não sei quem você é, mas não lhe posso agradecer o suficiente. É uma pessoa especial”, escreveu no Facebook, partilhando uma imagem do talão das compras.