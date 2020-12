Companhia aérea de Singapura experimenta sistema de verificação digital de vacina e testes

Singapore Airlines anunciou esta terça-feira que já começou a usar um sistema de verificação digital relacionado com as medidas de saúde, testes e vacinas, que estão a tentar travar a propagação do novo coronavírus.

É a primeira companhia aérea a experimentar a aplicação baseada no “Passe de Viagem da Covid-19” desenvolvida pela pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, sigla em inglês), que representa mais de 260 empresas de aviação no mundo.

O comunicado da Singapore Airlines explica que se trata de uma aplicação para o telemóvel com a qual os funcionários das companhias aéreas podem verificar as informações sobre os testes e vacinas contra a covid-19 para poder viajar a um certo país.

"Os testes e vacinas contra a covid-19 serão parte integrante das viagens aéreas num futuro próximo. Estamos a oferecer uma solução digital que permite a verificação fácil e segura dessas informações", afirmou Jo-Ann Tan, vice-presidente de planeamento e marketing da empresa de aviação.

A aplicação vai ser já experimentada nos passageiros que voem de Jacarta ou de Kuala Lumpur para Singapura. Antes de embarcar, os passageiros vão poder mostrar um certificado em papel ou no telemóvel dos testes à covid-19 exigidos pelas autoridades de Singapura.

A IATA avisa no seu portal online que as companhias aéreas vão ter que aplicar os requisitos do novo coronavírus, ao incluir já as vacinas. “Se os governos colocarem as vacinas como requisito para viagens, as companhias aéreas terão que aplica-lo e o Passe de Viagem da Covid-19 da IATA irá ajudá-los", explicou Jo-Ann Tan.

No balanço feito pela agência francesa AFP, a pandemia da covid-19 provocou cerca de 1.703.500 mortos e mais de 77,2 milhões de casos de infeção no mundo.