Camião despista-se em Braga e provoca dois feridos

O veículo pesado tombou para um talude com cerca de cinco metros de altura.

Um camião despistou-se, na manhã desta quarta-feira, junto a uma saída da EN101, que liga Braga a Vila Verde, e provocou dois feridos.

O veículo pesado tombou para um talude com cerca de cinco metros de altura e deixou o condutor e um ocupante com "ferimentos ligeiros", segundo declarações de uma fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Braga ao Jornal de Notícias.

Os feridos foram transportados para o hospital local para receberem assistência médica. O reboque do veículo também já foi retirado do talude.