Homem procurado pela polícia após tentar fotografar partes íntimas de jovem | Vídeo

Um homem está a ser procurado pela polícia brasileira por ser suspeito de importunar sexualmente uma jovem, que aguardava numa fila num espaço comercial, no município de Aracaju.

A situação, que ocorreu esta terça-feira, foi denunciada pela vítima nas redes sociais, depois de apresentar queixa às autoridades, apelando a que a ajudassem a localizar o suspeito.

As imagens que começaram a circular na Internet mostram o homem a seguir a jovem. Quando estão na fila, o suspeito tenta, disfarçadamente, tirar-lhe fotografias ou filmar as suas partes íntimas com o telemóvel. A jovem sente um toque na perna, mas não se apercebe do que verdadeiramente está a acontecer. É então que passa outro homem, com uma camisola preta, e vê o sucedido, começando a questionar o suspeito, que acaba por se ir embora.

"Eu nem percebi. Se o rapaz de preto não tivesse proferido xingamento eu não ia saber o que aconteceu e esse criminoso iria ficar impune, ninguém saberia quem era ele, a imagem dele não teria circulado tanto e ele faria isso com outras meninas", disse a vítima.

Segundo o site G1, a polícia confirmou que está agora trabalhar para identificar o suspeito e pede a quem tenha alguma informação que entre em contacto com as autoridades.