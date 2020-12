Billie Eilish deixa 'ameaça' a fãs: "Se não param de gozar, não há novo álbum para ninguém"

Billie Eilish fez um novo corte de cabelo que gerou muita polémica nas redes sociais: A cantora pintou o cabelo de preto e verde e vários seguidores têm comentado as novas fotografias da artista nas redes sociais a criticar o penteado e a gozar com o seu aspeto. E Eilish não ficou indiferente.

Numa publicação onde anunciou que estava a preparar "uma nova era profissional" a cantora deixou uma ameaça aos fãs: "Se não param de gozar com o meu cabelo, não há novo álbum para ninguém", alertou no Instagram, dizendo ainda que só pensa voltar a mudar de penteado depois de o documentário "Billie Eilish: The World's a Little Blurry" estrear em fevereiro.