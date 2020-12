Reino Unido regista quase 40 mil novos casos nas últimas 24 horas

Há cerca de 21 mil infetados com covid-19 internados no Reino Unido

O Reino Unido registou esta quarta-feira 39.237 novos casos de covid-19 e 744 mortes provocadas pelo novo vírus, anunciou o Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico.

Nas últimas 24 horas foram internadas cerca de 2 mil pessoas, elevando o número de infetados atualmente internados para perto de 21 mil.

Recorde-se que também hoje o Reino Unido deu conta de dois casos de uma nova estirpe do novo coronavírus ligados à África do Sul, que é mais transmissível do que aquela detetada anteriormente em território britânico.