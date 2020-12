Alívio das restrições entra em vigor à meia-noite e estende-se até sábado

A partir da meia-noite de quinta-feira e até sábado Portugal continental vai passar a ter restrições menos rígidas na sequência da pandemia de covid-19. Então, o que muda? Durante estes dias já não será proibido circular entre concelhos, na véspera e dia de Natal o recolher obrigatório é às 2h00 da manhã.

Recorde-se que na semana passada, António Costa afirmou que não seria “necessário puxar o travão de mão para o Natal”, esperando que todas as famílias façam um esforço para celebrar o Natal “com cuidado”.

O decreto que prorroga o estado de emergência entra em vigor à meia-noite estabelece que a proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 05h00 não é aplicável “para as pessoas que se encontrem em viagem” nos concelhos de risco elevado, muito elevado e extremo.