Número de casos diários de covid-19 em Espanha volta a aumentar

Nas últimas 24 horas foram registados 12.386 novos casos do novo coronavírus em Espanha. Comparativamente aos dados registados esta terça-feira ocorreu um aumento no número de infeções - foram confirmados 10.654 casos esta terça-feira. Desde o início da pandemia já foram infetadas 1.842.289 pessoas no país vizinho.

Foram ainda registados mais 178 óbitos por covid-19. No total, 49.698 pessoas morreram infetadas com o novo coronavírus.

Nos últimos sete dias, 2.218 pessoas infetadas deram entrada nos hospitais espanhóis, das quais 155 que foram internados em Unidades de Cuidados Intensivos.

A taxa de incidência acumulada de infeções no país voltou a aumentar: Nos últimos 14 dias verificaram-se 254 infeções por 100 mil habitantes.