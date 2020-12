Portugal vai receber primeiras doses da vacina Pfizer/BioNTech já no dia 26 de dezembro

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta quarta-feira no Palácio da Ajuda que as vacinas da Pfizer/BioNTech afinal vão chegar mais cedo: as primeiras doses chegam no dia 26 de dezembro, para serem administradas no dia 27. Só este mês devem chegar a Portugal 79.950 doses da vacina contra a covid-19.

“Vai ser possível que sejam recebidas mais 70.200 doses ainda este ano. Neste mês de dezembro teremos uma chegada de vacinas da Pfizer que atinge as 79.950 doses, divididas nestas duas entregas: a primeira, de 9.750 vacinas, no dia 26 e a segunda no dia 28. É uma antecipação do calendário de entregas, mas o número total das entregas no primeiro trimestre não se irá alterar", informou a ministra da Saúde. Desta forma, vai ser possível “alocar já 9.750 vacinas à Região Autónoma da Madeira e à Região Autónoma dos Açores”.

“Para os primeiros hospitais que já identificaram os profissionais prioritários para vacinação teremos a expectativa de vacinar cerca de 60% daqueles que foram identificados já neste primeiro momento”, disse ainda a governante.

"A notícia que queremos partilhar é a chegada antecipada nas vacinas. Os planos de administração das vacinas em cada um dos hospitais vão ser aferidos e espera-nos um Natal e os dias a seguir de muito trabalho", completou Marta Temido.