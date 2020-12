Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro cria visitas virtuais em plena pandemia mundial

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) anunciou que decidiu criar 'visitas virtuais' para facilitar o contacto entre doentes internados e os seus familiares e ente queridos, através de um comunicado enviado às redações, citado pela Lusa. Para tal, as diversas unidades hospitalares foram dotadas de equipamentos tecnológicos, como tablets.

"Numa época de maior distanciamento social, torna-se possível a concretização de uma ‘visita virtual’, em modo videochamada, entre doentes e familiares/cuidadores, incentivando-se, assim, o contacto de proximidade”, pode ler-se na nota, que refere que numa altura em que o mundo enfrenta uma pandemia mundial "torna-se imperativo reinventar-se metodologias".

Logo no momento de admissão do doente é feito o registo de um contacto telefónico de um familiar ou cuidador de modo a que esta pessoa seja contactada de forma diária, entre as 13h00 e as 21h00 por um membro da equipa de enfermagem.

"A implementação desta ‘visita virtual’ facilitará a comunicação/interação entre doentes e entes queridos, otimizando a humanização dos cuidados de saúde com ganhos efetivos no bem-estar emocional e psicológico de todos os intervenientes neste processo comunicacional”, acrescenta ainda o CHTMAD.

Este projeto é desenvolvido pelos Serviços de Comunicação, Gestão da Qualidade, Gestão da Informação, Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos e a Comissão de Humanização do CHTMAD.