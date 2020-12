As novas práticas

O atual contexto pandémico da covid-19 obriga-nos a adotar um conjunto de novas regras de etiqueta moderna a nível pessoal, social e profissional. Do teletrabalho à mesa, passando ainda pelas novas formas de cumprimentar, todos passámos a ter uma nova conduta no dia-a-dia, devido ao período que atravessamos. Assim, são apresentadas as regras e dicas de etiqueta em várias circunstâncias da nossa rotina diária, no âmbito pessoal, social e profissional.

Quer se encontre só ou acompanhado(a), adote as seguintes 6 medidas de etiqueta respiratória:

1. Use a máscara de forma adequada, evitando que a má colocação prejudique o outro;

2. Troque diariamente a sua máscara descartável;

3. Quando tossir ou espirrar use sempre um lenço de papel ou, caso não tenha, o braço e jamais as mãos;

4. Nunca reutilize o lenço de papel, coloque-o de imediato no lixo;

5. Proceda à higienização e desinfeção das mãos cada vez que tossir ou espirrar;

6. Faça-se acompanhar de álcool gel para as situações que o obriguem a tocar nalgum objeto (maçaneta da porta, chaves, corrimão de escadas, caixa do correio, etc).

Quanto tiver de cumprimentar alguém, saiba que existem 3 formas de o fazer: um aceno com a mão, através do cotovelo ou com o pé. É assim que habitualmente se faz no novo cumprimento em sociedade, em substituição do tradicional aperto de mão e da troca de beijos.

À mesa, durante uma refeição num restaurante, quando se fizer acompanhar, coloque em prática estas 7 normas essenciais:

1. Deixe um lugar vazio entre cada pessoa;

2. Sente-se apenas no seu lugar e permaneça nele durante toda a refeição;

3. Jamais toque nos pratos, talheres, copos e guardanapos que não pertençam ao seu lugar;

4. Dê preferência a ementas digitais para efetuar o seu pedido;

5. Escolha o serviço à americana (empratamento individual);

6. Não partilhe pão, entradas, temperos ou galheteiros;

7. Opte por pagar com cartão bancário ou MBWay.

Se está em regime de teletrabalho, então estas 6 regras de etiqueta moderna são bastante úteis para si:

1. Mantenha os seus principais horários de rotina;

2. Mantenha a barba cuidada;

3. No caso das senhoras, é aconselhável manter o ritual da maquilhagem como habitualmente faz, se for o caso;

4. Vista-se como se fosse para a empresa/organização/entidade;

5. Mantenha o cabelo arranjado, evitando fazer reuniões virtuais despenteado(a);

6. Mesmo trabalhando em casa, não se atrase para as reuniões virtuais que tiver.