André Ventura: "Temos pessoas no partido que eram dirigentes comunistas"

Chegou à entrevista acompanhado de dois homens. Um negro, funcionário do Chega, e um branco, segurança. À noite anunciaria que iria pedir a suspensão do mandato de deputado para se dedicar à campanha eleitoral para as presidenciais. Em mais de duas horas, disse muito mais do que o que se resume nestas páginas. Não fugiu a um único tema: fosse as suas cambalhotas entre a vida académica e política, os acordos com o sistema ou o seu conflito com os ciganos. Nem o Papa Francisco escapou às suas críticas.

Qual a razão para se candidatar a um cargo que tem tão pouca força?

Entendo esta candidatura como uma candidatura de rutura e acho que a melhor forma de fazer hoje uma rutura com o regime é na candidatura presidencial. Apesar de entender que a grande maioria das mudanças virão por força do Parlamento e, portanto, pela força legislativa que o Chega venha a ter, acho que a minha eleição ou a minha passagem a uma segunda volta ou até um segundo lugar, qualquer um destes cenários, serão muito positivos para o Chega em eleições futuras. Acho que, por um lado, há um compromisso de rutura do sistema e acho que sou o primeiro candidato a Presidente que assume a rutura com este sistema. Mas ao mesmo tempo também assumo que é uma candidatura que está umbilicalmente ligada ao Chega...

É uma questão de posicionamento.

Se não ganhar – e vamos ser francos, é muito difícil ganhar –, acho que o posicionamento que vai sair destas eleições presidenciais vai ser muito interessante. Repare, pouca gente está a discutir quem ganha. A questão tornou-se um bocadinho quem é que vai ficar em segundo lugar. Não é pelas pessoas, por ser eu ou a Ana Gomes. Se o Chega ficar em segundo lugar nas eleições significa que há já um eleitorado suficientemente amplo, disposto numas próximas legislativas a dar o seu voto de confiança a um partido com estas características. E esta é uma mudança de paradigma em Portugal e acho que estas eleições serão isso para mim: combater para acabar com este paradigma dominante.

Sendo uma figura de rutura, como encara no seu dia a dia o facto de haver tanta gente que o repudia e sente até repugnância por si?

Acho que tem duas implicações. Uma que é a polarização social que hoje se tornou evidente. É uma avaliação objetiva que contribuiu para polarizar a sociedade. De um lado, os que acham que o sistema já chegou ao fim e tem que haver uma rutura e o Chega é essa expressão, por outro os que acham que o sistema tem que ser segurado porque uma rutura pode significar menos democracia, menos liberdade, crise, etc. Isto é a parte que acho positiva, porque voltou a trazer discussão política de fundo para a ribalta. Aliás, fez com que os portugueses se voltassem a interessar pela política, basta ver as audiências do canal do Parlamento, por exemplo, que subiram bastante. E acho isso muito positivo. Tem um aspeto negativo, que é o clima de ódio que se instalou na sociedade de polarização que já se instalou noutros países, e que em Portugal provavelmente não teríamos. Mas não é que os ressentimentos não cá estivessem. Nós estávamos era com um sistema artificial, em que a maior parte das pessoas acabava por não se pronunciar. Quando sentem que é possível vir ao de cima aquilo que verdadeiramente pensam, começou o choque social com o outro. E acho que isso é a parte mais negativa, porque traz conflito social, traz ódio...

É acusado de ser um dos principais instigadores desse ódio...

É isso que estou a dizer. Sou acusado mas também posso acusar os outros de o terem contra mim, não é? Quando nós temos uma candidata presidencial – e só para dar este exemplo – que diz que a primeira coisa que vai fazer quando chegar a Belém é mandar uma mensagem à procuradora-geral da República para ilegalizar o Chega... Uma sondagem de hoje diz que somos a terceira força política. Como se sentirão estes eleitores ao saber que há uma candidata a Presidente que a primeira coisa que quer fazer é torná-los ilegais? É o mesmo que dizer torná-los clandestinos. Como é que quem diz isto não pode estar à espera que o clima aumente em termos de crispação, em termos de sentimento e em termos de polarização? Eu também terei as minhas falhas neste aspeto, evidentemente. Mas não podem dizer que os outros candidatos não estão a tê-las, porque a Marisa Matias disse que nunca daria posse a um Governo com o Chega ou com o apoio do Chega, o que me parece – ela não é jurista, penso eu – um pouco ridículo. Se o Chega fosse a terceira força, como é que não dariam posse a um Governo com o apoio do Chega? Faz-me confusão. E Ana Gomes a dizer que nos vai ilegalizar? Como é que os nossos eleitores podem olhar para isto sem se polarizar?

