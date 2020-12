Há lá pior fascismo?

O caso de Ihor Homeniuk ainda vai fazer correr muita tinta. Talvez até por excesso, para compensar a demasiado pouca que fez correr quando o país estava em confinamento geral e só ligava à covid-19 e ao estado de emergência, pactuando com o manto de silêncio político que cobriu aquele ‘ato bárbaro’ de inspetores do SEF, apesar das notícias e das reiteradas denúncias da Provedoria de Justiça, a que o Presidente da República, o Governo, a Assembleia da República e todos os partidos com assento parlamentar fizeram orelhas moucas.

Escrevi nesta página na altura (edição do SOL de 10 de abril) que os holofotes mediáticos (ou as luzes das câmaras das televisões) estavam à época focados no estado de emergência, no confinamento e na pandemia da covid-19; e tudo o resto, mesmo a morte de um cidadão estrangeiro às mãos de agentes do Estado português com evidentes sinais de tortura, era secundarizado. Mediática e sobretudo politicamente – que o tema era incómodo para todos, porque todos, sem exceção, ficavam muito mal nesta fotografia.

Ora, nos últimos dias, ficou a saber-se que o médico-legista que realizou a autópsia a Ihor Homeniuk, que concluiu ter havido «morte por homicídio por asfixia mecânica» e que, depois de ter informado a diretora da delegação do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), comunicou a suspeita de existência de crime ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa para «esclarecimento pela autoridade policial competente», afinal, viu o seu contrato rescindido por este Instituto.

Sim, o INMLCF confirma a rescisão do contrato de prestação de serviços com Carlos Durão – o médico brasileiro que desconstruiu a tese segundo a qual Ihor Homeniuk teria tido morte natural por alegada paragem cardiorrespiratória associada a problemas de epilepsia, tal como constava do relatório inicial do médico da equipa do INEM que foi chamada ao Aeroporto de Lisboa para assistir o cidadão ucraniano e acabou por declarar o óbito após ter realizado «manobras de tentativa de reanimação cardiopulmonar».

O mesmo Instituto esclarece que a rescisão do contrato nada tem a ver com o caso Ihor – em que o médico cumpriu escrupulosamente os seus deveres –, mas com a violação do regulamento interno da instituição, uma vez que Carlos Durão terá publicado num artigo científico fotografias em que podia ver-se a face de um cadáver autopsiado no INMLCF.

