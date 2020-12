A 'necessidade' do Chega

Ana Gomes, que tem feito uma campanha desastrosa, arvorou como principal bandeira de propaganda a ilegalização do Chega. Já mostrei, em anterior crónica, que essa seria a melhor prenda que poderiam dar a André Ventura. Mas, independentemente disso, o argumento usado por Ana Gomes é simplesmente destituído de sentido. Diz a candidata que o Chega deveria ser ilegalizado porque é «contra a Constituição». Mas um partido tem de ser a favor da Constituição?

O 40.º aniversário da morte de Sá Carneiro coincidiu praticamente com o acordo de governo nos Açores, que incluiu o Chega.

E logo se levantaram no PSD vozes a condenar o acordo – invocando Sá Carneiro e garantindo que, se este fosse vivo e líder do partido, jamais aprovaria um acordo com um partido de ‘extrema-direita’.

Não sei se aprovava ou não.

O que sei é que Sá Carneiro colocava os partidos ditos ‘fascistas’ no mesmo patamar dos partidos ditos ‘comunistas’.

«Não percebo por que é, em Portugal, os partidos fascistas são proibidos e o Partido Comunista é legal» – ouvi-o eu dizer.

Transpondo a questão para os dias de hoje, pergunto: por que é que o PCP pode ser muleta de um Governo e o Chega não pode?

Ana Gomes, que tem feito uma campanha desastrosa, arvorou como principal bandeira de propaganda a ilegalização do Chega.

Já mostrei, em anterior crónica, que essa seria a melhor prenda que poderiam dar a André Ventura.

Mas, independentemente disso, o argumento usado por Ana Gomes é simplesmente destituído de sentido.

Diz a candidata que o Chega deveria ser ilegalizado porque é «contra a Constituição».

Mas um partido tem de ser a favor da Constituição?

O CDS de Freitas do Amaral não votou contra a Constituição em 1976? E deveria ter sido ilegalizado?

Passos Coelho, antes de subir ao poder, não apresentou a revisão da Constituição como uma das principais reformas que se propunha fazer? E o PSD deveria ter sido ilegalizado?

E que dizer do PPM, que não só não aceita a Constituição como não aceita o próprio regime republicano? Os seus dirigentes deveriam, no mínimo, ser presos…

Ana Gomes está a fazer uma enorme confusão entre ‘não aceitar a Constituição’ e ‘não cumprir a Constituição’.

É óbvio que uma pessoa (ou partido) pode estar contra a Constituição; não pode é deixar de a cumprir.

Mas isso acontece com qualquer lei: o facto de eu discordar de uma lei não me desobriga do seu cumprimento.

Dito de outro modo, o facto de eu ter de cumprir uma lei não significa que tenha de estar de acordo com ela.

Ora, é muito estranho que uma mulher formada em Direito faça uma confusão tão primária.

Não tem lá ninguém no partido que a esclareça?

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.