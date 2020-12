"As pessoas estão com medo, mas também fartas do confinamento"

Como tem vivido estes tempos de pandemia?

Primeiro, com alguma esperança, mas sempre com a preocupação. Mas primeiro com alguma esperança, porque, depois daquela conversa que nós tivemos [edição do SOL de 25 de abril passado], a situação parece que melhorou ligeiramente durante o verão. Mas logo a seguir, a partir de setembro, voltou a complicar-se e neste momento acho que está bastante complicado. O número de mortos é grande, principalmente na população mais velha e principalmente também nos internados em lares. Os surtos dos lares continuam intensos e isso é uma coisa que, como deve imaginar, nos preocupa bastante. Esta é a população que tem a idade que nós pretendemos representar com a nossa associação.

Tem tido muitos relatos de pânico?

Acho que as pessoas, por um lado, estão com medo e são capazes de aceitar as regras. Mas ao mesmo tempo – e principalmente nesta altura do Natal – acho que se complica bastante para cada um daqueles que tem familiares e não pode sair. Se saírem, quando regressarem têm de estar 14 dias confinados. Há uma proposta da Câmara de Cascais em que a câmara se ofereceu para pagar os hotéis para as pessoas ficarem confinadas durante 14 dias. Paga a uma pessoa idosa do lar que vai passar com a família, mas tem de ser acompanhada por um familiar. Não sei se já tiveram inscrições. Acho que todos os lares estão a tentar melhorar. Acho que há várias pessoas a tentar aliviar esta situação, a tentar torná-la menos dolorosa para os utentes. Há também situações de lares que convidam um familiar para lá ir almoçar num destes dias. É apenas um e numa situação de distanciamento bastante grande, mas a pessoa vai e está com o familiar. Há várias tentativas para resolver esta situação. Outros não terão condições para o fazer e isso complica a situação mental até de quem está internado. As pessoas aproveitavam muitas vezes esta data para sair, havia muitos familiares que iam buscar os seus idosos para passarem o Natal em família e agora isso não pode acontecer porque ninguém se quer sujeitar a ficar 14 dias confinado num quarto. As pessoas estão fartas de estar confinadas. Cada vez que há alguma situação de teste positivo num lar, imediatamente fica tudo fechado nos quartos. Isto é uma situação muito complicada, nós temos conhecimento de casos destes que têm acontecido por aí, por alguns lares, e as pessoas estão cansadas. Já é complicado não poderem sair dos lares, mais complicado ainda é não poder sair dos quartos.

Uma pessoa autónoma, que pode andar...

Não pode sair do quarto se estiver confinada.

Sim, mas se vai a casa de um familiar, tem de voltar para esse quarto?

Exatamente.

Mas os assistentes dos lares também vão estar com as famílias.

Exatamente, por isso é que eu acho que há aqui alguma injustiça. Se houvesse testes feitos, se as pessoas fizessem o teste no regresso, com certeza que, se calhar, não haveria necessidade de ficarem confinadas, mas não é isso que as normas da DGS dizem para os lares. Quando alguém sai, no regresso tem que ficar 14 dias confinado no quarto. Tenho a certeza que isto é assim, porque o meu marido trabalha na direção de um lar. E veja: quem quer sair para ficar no quarto 14 dias fechado? Há lares em que nunca aconteceu nada, as pessoas estão separadas sempre que é possível, não se misturam todas, estão confinadas a um espaço e não a um quarto. Mas há outros em que mal acontece um caso positivo ficam imediatamente todas enfiadas nos quartos. Isto são situações que eu acho que perturbam qualquer pessoa mais nova, quanto mais uma pessoa mais velha.

