Opiniao

24 de dezembro 2020

O Natal de Marcelo

Marcelo falou e, no exemplo de organização que deu aos portugueses, estava tudo errado. As escolhas são de cada um, mas o Natal de Marcelo não era exemplo. As reações dos ‘epidemiologistas sensibilizados’, de que falou assim quando podia ter-lhes agradecido, eram inevitáveis.