"Não simpatizamos com a ideia de definir o salário mínimo por razões políticas"

O Governo sempre anunciou o aumento do salário mínimo em 30 euros, apesar das vozes contra dos parceiros sociais...

Historicamente, as nossas posições em relação ao aumento do salário mínimo baseiam-se na evolução da produtividade, da inflação e do crescimento da economia. Com base nestes indicadores, não há espaço para aumentar em janeiro o salário mínimo. Propusemos que se esperasse pelo primeiro semestre para analisar esta questão em função da retoma da economia e, se houvesse margem para isso, então encarávamos a situação do aumento no segundo semestre. A CCP, como é evidente, está sempre interessada em que as pessoas ganhem mais. Além disso, o aumento do salário mínimo representa um estímulo ao consumo. No entanto, neste caso, as consequências não são positivas porque, em termos de setores, houve alguns que foram fortemente atingidos. Claro que há setores que representamos que não estão muito preocupados com essa subida – como é o caso do setor automóvel, do software e das novas tecnologias, para quem isso não é um problema. Mas há setores como o comércio não alimentar, que esteve encerrado, assim como a restauração e vários serviços ao consumidor que têm como referência o salário mínimo e que, neste momento, têm muita dificuldade em assimilar esta situação. Dificilmente podem repercutir os aumentos nos custos dos serviços ou bens que vendem e também não têm espaço para absorver essas subidas em termos de margem. Isto atinge fundamentalmente as micro e as pequenas empresas, e esse problema é transversal praticamente a todos os setores porque têm maior dificuldade em atualizar preços e, ao não atualizarem, têm de absorver estes aumentos de custos.

Mas estaria disponível para avaliar a situação e aplicar essa subida no segundo semestre?

Sempre estivemos abertos a negociar até porque, em termos de comércio e de serviços ao consumidor, quanto mais dinheiro há disponível, melhor. Não simpatizamos muito com a ideia de definir objetivos do salário mínimo por razões político-administrativas. O que acontece, claramente, é que este valor do salário mínimo não resultou de qualquer análise dos indicadores económicos, mas de um acordo político que o Governo fez para poder aprovar o Orçamento do Estado para o próximo ano. Pensamos que o salário mínimo deve basear-se em critérios económicos, até porque tem duas funções: por um lado, tem uma função económica e, por outro, uma função social, no sentido de retirar alguns segmentos da população da pobreza. Mas para isso é preciso olhar como é que evolui a economia. Se é 30 euros ou se é 25 euros ou se é 35 euros, não nos interessa, a não ser que esse aumento seja feito com base na evolução da economia do primeiro semestre e, aí sim, estaríamos em condições de apresentar uma proposta.

Acha que o Governo se mostrou inflexível nessa matéria? Sempre disse que queria ir mais além...

Sim, porque nunca nos preocupámos com esses números. Aliás, não gostamos, nestas alturas, desta espécie de leilão de números. Nunca alinhámos nesse tipo de abordagem, até porque desde o princípio que percebemos que a decisão ia ser política e, como a decisão ia ser política, este tipo de abordagem define o valor e depois encontra-se a justificação.

O Governo sempre acenou com a meta de atingir os 750 euros até ao final da legislatura...

Preocupam-nos muito estas decisões políticas sobre o salário mínimo porque, por exemplo, uma das consequências é o valor aproximar-se do salário médio e isso dificulta a contratação coletiva e desaparecem muitas categorias. A certa altura é difícil estabelecer a diferenciação de categorias e de salários em função não só do desempenho das pessoas, mas também das qualificações.

