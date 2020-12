Quarentena para Costa, jogo para o Benfica

Qual a diferença entre o primeiro-ministro e a equipa de futebol do Benfica? Além das óbvias, há uma que me intriga. António Costa esteve em contacto com Emmanuele Macron quando o Presidente francês estava infetado e foi obrigado a ficar de quarentena, tendo de passar o Natal com todos os cuidados. Já a equipa do Benfica deve ser feita de uma cepa diferente, pois um jogador acusou positivo, no caso Pizzi, e ninguém foi obrigado a ficar de quarentena. Quem diz a equipa do Benfica pode dizer qualquer outra, tantos foram os casos revelados na presente época. Jorge Jesus, com o seu raciocínio veloz, logo disse que para ele a pandemia não é novidade nenhuma e que somos todos uns meninos. No Brasil o treinador chegou a ter oito ou dez jogadores infetados e ninguém se importou com isso.

Brincadeira à parte, será que algum especialista pode explicar a razão de os jogadores de futebol não precisarem de ficar de quarentena quando um colega é infetado? Já li toneladas de artigos sobre o fenómeno e nunca encontrei nenhum texto que explicasse este estatuto especial dos jogadores. Mas vamos imaginar que os jogadores de todas as equipas de futebol usavam a célebre aplicação StayAway Covid. O que fariam quando recebessem o aviso que um colega estava infetado? Ligavam para a linha SNS 24 ou para o departamento clínico do clube? Pelos vistos ligam para o clube.