Cinema. Kát Félidö a Pobolkan

Quantos dos que neste momento leem estas linhas viram e reviram um filme que ficou para a história do cinema e que, em português, levou o título de Fuga Para a Vitória? É datado de 1982, conta com um golo de Pelé de pontapé de bicicleta, com Michael Caine (John Colby) a servir de chefe dos prisioneiros do campo comandado pelo nazi Max von Sydow, a fazer o papel de Karl von Steiner, e um jogo pela liberdade disputado no Estádio de Colombes, em Paris, onde a equipa dos aliados era composta por gente finíssima, de Bobby Moore a Osvaldo Ardilles, e de Kazimierz Deyna a Paul Van Himst, passando por um guarda-redes grotesco, o capitão americano Robert Hatch, interpretado pelo canastão Sylvester Stalone que, a despeito de defender um penálti decisivo que permitiu a fuga dos seus companheiros, foi dos guarda-redes mais deselegantes que alguma vez me passou pela frente dos olhos.

Escape to Victory, no original, foi realizado por John Huston, que não era propriamente um saloio, apesar de ter facilitado um tudo nada na execução da película. Mas a ideia original desse filma esteve muito longe de ser dele. Sim, porque se muitos de vós viram Fuga para a Vitória, transformado pela propaganda norte-americana como uma das longas metragens que espalhava pelo mundo a superioridade das potências ocidentais sobre as potências do eixo na II Grande Guerra, pouco terão tido acesso ao filme que lhe deu origem: Két Félidö a Pokolban, realizado por um cineasta húngaro chamado Zoltán Fábri.

Zoltan nasceu em Budapeste em 15 de outubro de 1917 e desde muito cedo estudou artes, acabando por se formar no Hungarian College of Fine Arts. Em 1950 estava profundamente envolvido na indústria cinematográfica e não tardou a ganhar fama internacional com a realização de Vihar (A Tempestade), em 1951, e de Körhinta (O Carrossel), em 1956.