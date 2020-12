Escurinho, com licença das mulheres

O mundo mudou de tal modo que não sei se hoje em dia dão o direito a um jogador de se chamar a ele próprio de Escurinho. Luiz Carlos Machado era Escurinho e gostava de ser chamado de Escurinho. Provavelmente, agora estaria proibido de escolher essa alcunha para si mesmo. No meio desta confusão babilónica de cores que cada homem pode ter, o racismo tem todas as possibilidade de grassar pelos caminhos da total intimidade. Ou seja, sermos racistas connosco próprios. Aí, Machado diria: «Eu, Escurinho...». E antes de acabar a frase teria sido suspenso do futebol por dez anos, obrigado a trabalhos forçados e atirado para o fundo da caldeira de Pêro Botelho.

Escurinho morreu há quase 20 anos e somava 61. Nunca largava o violão. Escrevia sambas e marcava golos aos pontapés, sobretudo aos pontapés de cabeça. Isso mesmo: poucos como Escurinho chutavam de cabeça com tamanha força e colocação. Nos anos 70, no Internacional de Porto Alegre, os treinadores não o consideravam assim tão bom que merecesse entrar direto na equipa titular. Luiz, o Escurinho (pronto, vá lá, censurem-me, levem-me preso) tinha a paciência infinita dos sambistas. Ficava no banco imaginando notas e palavras e a forma de as encaixar umas nas outras. E sonhava com mulheres. Luiz Carlos Machado era fichado no mulherame: «Mariazinha foi minha primeira vez/Já Gorete foi quem mais me usou/Geruza me ensinou a remexer/Carminha foi quem mais me deu prazer...». Estava neste enleio quando ouvia o grito do treinador, o jogo já à beira do fim: «Escurinho, está esperando o quê? Deixa de moleza e vai lá para dentro».

Lá para dentro era o relvado, claro. Luiz ia para o meio da área adversária e ficava à espera que a bola viesse de uma das pontas. Depois erguia-se como se voasse, batia com forças as asas dos braços, parava um pouco lá no alto onde tinha encontro marcado com a bola e batia nela com violência, com a esquina da testa. Inevitavelmente era golo. De 1970 a 1977 esteve no Internacional de Porto Alegre e repetia o gesto jogo após jogo. Escurinho era um aéreo em todos os sentidos do termo. Era aéreo no jogo e na vida. Isto é, no campo ou fora dele, andava com a cabeça no ar.

Luiz Carlos Machado era uma espécie de Mercúrio negro de asas nos pés. Sabia todos os truques dos bichos voadores, desde o urubu ao beija-flor. Sabia até ficar parado junto à baliza do inimigo, em silêncio, de cabeça para baixo como um morcego, sem que ninguém desse por ele até vir a bola, ora da esquerda ora da direita.