Fruto da geração

Aurora de Brito é a comerciante mais antiga do Mercado de Campo de Ourique. No negócio, conta com a ajuda das filhas e, por vezes, dos netos. Com 80 anos de idade e 68 de casa, Aurora é a cara do mercado, já tendo sido inclusive madrinha dos mercados nas Marchas Populares.

Aurora de Brito começou a trabalhar no mercado de Campo de Ourique quando tinha 12 anos, pouco tempo depois da abertura do espaço. Começou por vender na banca da sogra, que era também sua tia, porque acabou por casar com um primo direito. Foi a tia que a trouxe de Trás-os-Montes, de onde é natural, para a ajudar no mercado. Andando quatro filhos e seis netos para a frente, passaram-se 68 anos e a vendedora tornou-se na cara do Mercado de Campo de Ourique, afirmando mesmo ser «mais conhecida do que a banha da cobra». É com orgulho que nos mostra as suas frutas e diz que «quem quer barato, vai ao supermercado; quem quer qualidade, vem aqui». Já perdeu a conta às variedades que tem disponíveis, mas sabe muito bem qual é a mais procurada: «Toda a gente gosta da laranja, também é a minha fruta preferida».

Durante o tempo em que estivemos à conversa, apercebemo-nos de que ninguém é indiferente à Dona Aurora. Cada alma que passa dá-lhe os bons dias e pergunta como está. Hoje, trabalha 12 horas por dia, 7 dias por semana – menos ao domingo, que tem a tarde livre. até há pouco tempo, começava a trabalhar por volta das sete horas da manhã, mas agora a filha, Teresa de Brito Ladeira, de 57 anos, está encarregue da ‘abertura’ quando não está a tomar conta da sua papelaria, perto do mercado. Dos quatro filhos, «esta é a que gosta mais das frutas», garante Aurora, apesar de os outros «darem uma mãozinha» quando é necessário. Tal como ela, também os filhos cresceram no mercado: «Passados 8 dias de terem nascido, vieram para aqui para o meio das frutas», afirma a comerciante orgulhosa. E, mais recentemente, também os netos se têm voluntariado para ajudar.

Por ser a trabalhadora mais antiga do mercado, com 80 anos de idade e 68 de ‘casa’, sente que já criou laços para a vida.