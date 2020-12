Billy The Kid. Dois tiros para uma só bala

Aos 21 anos estava morto, abatido por uma bala disparada pelo xerife Pat Garrett. A lenda que percorreu o Velho Oeste foi bem maior do que a sua vida. Afinal, por muito sanguinário que o tenham descrito, não passava de um menino em comparação com os grandes patifes do seu tempo

A primeira bala disparada por Pat Garrett atingiu Kid no peito e derrubou-o no terreno empoeirado. A segunda falhou o alvo mas já era desnecessária. Henry McCarthy, aliás William H. Booney, aliás Billy The Kid estava morto. Tinha 21 anos e a fama de ser um dos maiores assassinos do velho Oeste. A história não lhe fez justiça. Nem a própria justiça lhe fez justiça ao reduzi-lo a cadáver enquanto fumava à beira de uma fogueira, a sua silhueta destacando-se por entre o tom avermelhado das chamas. Kid merecia outro tipo de morte. Num duelo, talvez. Afinal conseguiu ser uma lenda enquanto ainda era um adolescente.

Muito se escreveu sobre Billy the Kid e pouco se sabe sobre Billy the Kid. A começar pelo dia em que nasceu. Talvez em setembro ou talvez em novembro. Talvez a 17 ou talvez a 23. Num bairro miserável de Nova Iorque, talvez em 1859. Muito provavelmente em 1859. Um bairro de emigrantes irlandeses. Uma fossa a céu aberto. Patrick McCarthy, o pai, morreu quando Billy tinha 6 anos e Catherine, a mãe, levou os filhos para Indianapolis, Indiana, em busca de uma vida menos miserável. Depois casou com um tipo chamado William Henry Harrison Antrim que os levou a todos para Santa Fé, no Novo México, e em seguida para a vizinha cidade de Silver City. Antrim não era um homem bom. Não tardou a abandonar Catherine mal soube que esta sofria de tuberculose. Morreu por causa dessa maleita em setembro de 1974. Henry McCarthy estava por sua conta. Desenrascou-se a trabalhar para uma vizinha que era dona de uma pensão ordinária, Sarah Brown, em troca de comida e de um lugar onde dormir. A comida que Sarah lhe dava era pouca e a fome apertava. Passou a roubá-la.

Aos 15 anos, Billy foi preso pela primeira vez, acusado de assaltar uma lavandaria de chineses da qual surripiou roupa e dois revólveres. Tinha um cúmplice: George Shaefer. Apesar dos distúrbios familiares que brotavam da infância, o jovem McCarthy fazia amigos com facilidade. Infelizmente para ele, não aprendera o significado da palavra escrúpulos.