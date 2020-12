Reino Unido e UE fecham acordo para o Brexit

Após longos meses de impasse nas negociações, o Reino Unido e a União Europeia chegaram, esta quinta-feira, a acordo sobre a futura relação comercial.

“Foi um caminho longo mas temos um bom acordo. É justo, equilibrado e é a coisa responsável a fazer para ambos os lados”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa. “É altura de deixar o Brexit para trás. O nosso futuro é a Europa”, acrescentou.

Também o primeiro-ministro britânico Boris Johnson já reagiu no Twitter. “O acordo está feito”, escreveu.

António Costa, primeiro-ministro português, também deixou uma mensagem nas redes sociais. "Saúdo vivamente o acordo alcançado com o Reino-Unido que regerá a relação com a UE a partir de 1 janeiro. O RU permanecerá, além de nosso vizinho e Aliado, um importante parceiro", escreveu, agradecendo ainda a todos os envolvidos nas negociações.

De realçar que o acordo foi firmado a cerca de uma semana do final do "período de transição" para a consumação do Brexit e depois 10 meses de negociações.

Tudo indica que o Parlamento Europeu já não terá tempo de ratificar um acordo comercial nos poucos dias que restam até ao final do ano. Ainda assim, os Estados-membros da UE podem aprovar a entrada em vigor com cariz provisório.