A mensagem de Natal de Bento Rodrigues no Primeiro Jornal que está a emocionar os telespetadores

Bento Rodrigues decidiu fechar o Primeiro Jornal, desta quinta-feira, na SIC, com uma mensagem de Natal. As palavras do jornalista acabaram por emocionar os telespetadores, naquele que é um Natal diferente de todos os outros devido à pandemia da covid-19.

“E assim chegamos ao Natal, este ano muito diferente do que tínhamos planeado, à mesa não estão todos os que nos habituámos a ter, não há o toque e a troca que a época pede, é o que tem de ser para garantir a proteção dos nossos, orgulhemo-nos disso portanto”, começou por dizer.

“Há muitos para quem este dia e esta noite de Consoada são ainda mais sensíveis, permitam-me que a esses, em particular, deixe uma palavra especial, aos doentes que estão nos hospitais num sofrimento agravado por estarem quase sem visitas. Aos idosos, nos lares, separados da família, logo neste dia em que a família devia ser ainda mais celebrada. Aos mais velhos que, para se protegerem do vírus, ou por falta de alternativa, ficam estas noites desacompanhados em casa”, disse o jornalista.

“Especialmente para estes, força, esperança e saúde e para todos, bom Natal, até amanhã”, rematou.