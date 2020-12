Vem aí um derbi londrino

Boxing Day é Derby Day em Inglaterra, pelo menos este ano. Os londrinos do Arsenal, que pouco sucesso têm tido nesta temporada da Premiere League – apesar da sua passagem impecável pela Liga Europa –, vão receber os azuis-e-brancos de Stamford Bridge, num jogo que poderá servir para os gunners ganharem um fôlego que há mais de cinco jogos perderam. O confronto não será, no entanto, fácil. Pela frente, o Chelsea vem de vencer o West Ham por três bolas a zero, mas o técnico Frank Lampard não facilita e diz não subestimar a equipa de Mikel Arteta.

Duelo em Filbert Way

No King Power Stadium, a história já é outra. Como é habitual na liga inglesa, um único ponto separa o segundo lugar, ocupado pelo Leicester City, do terceiro, onde está o Manchester United. Mas os red devils têm um jogo a menos e, portanto, uma oportunidade de, com uma vitória perante o Leicester, aproximar-se do lugar principal da tabela. O Leicester, por outro lado, procura assegurar a sua posição no segundo lugar e encurtar distâncias para o atual líder, o Liverpool de Jürgen Klopp. Desde 2014 que o Leicester não vence o Manchester United na Premiere League.