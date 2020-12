Covid-19: Confirmados mais de 25 mil novos casos nas últimas 24 horas na Alemanha

Foram ainda registados mais 412 óbitos por covid-19 no país.

Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 25.533 infeções pelo novo coronavírus na Alemanha, elevando o número total de casos desde o início da pandemia para 1.612.648.

Foram ainda registados mais 412 óbitos por covid-19 no país. No total já morreram 29.182 pessoas infetadas com o novo vírus. O número recorde diário de mortes - 962 - foi registado na quarta-feira da semana passada, quando entraram em vigor medidas mais restritivas, que continuarão até 10 de janeiro, para impedir a propagação da doença, como o encerramento de lojas e escolas não essenciais.

De acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI), já 1.206.200 pessoas recuperaram da doença. Por outro lado, existem 5.354 pessoas infetadas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos, das quais 2.832 necessitam de ventilação assistida.

O RKI sublinhou que os números partilhados esta quinta-feira podem estar incompletos. Em causa está o facto de estarem a ser realizados menos testes durante a quadra natalícia.