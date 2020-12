Chrissy Teigen admite que nunca mais quer voltar a engravidar

Três meses depois de ter sofrido a perda de um bebé, Chrissy Teigen disse, nas suas redes sociais, que não quer voltar a engravidar.

"Esta sou eu e o meu corpo, ontem. Mesmo sabendo que já não estou grávida, cada vez que me olho ao espelho lembro-me do que poderia ter sido. Não faço ideia do motivo pelo qual ainda tenho esta barriga, honestamente. É frustrante. Mas estou orgulhosa do lugar para onde este caminho levou o meu corpo e a minha mente. Adoro estar grávida, tanto, tanto, e fico triste porque nunca mais estarei. Mas sou sortuda por ter estes pequenotes que estão a crescer mais e mais todos os dias", escreveu a modelo numa publicação nas redes sociais onde exibe o seu corpo.

Recorde-se que a mulher de John Legend perdeu o seu terceiro filho no parto no passado outubro. Desde aí que os seguidores da modelo e do cantor têm acompanhado os dois e enviado mensagens de força a ambos. Teigen chegou mesmo a admitir que tem tido sessões de terapia para conseguir lidar melhor com a perda.